12.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Deutsche Bank und Apple im Mai bei Privatanlegern am beliebtestenDer Orderbuchumsatz an der Tradegate Exchange lag im Mai bei insgesamt 7,8Mrd. Euro. Dabei entfiel auf Aktien ein Volumen von 7,1 Mrd. Euro, womit dieTradegate Exchange bei Aktien die am schnellsten wachsendePrivatanleger-Börse in Deutschland ist. Weitere 0,7 Mrd. Euro wurden in Fonds, Anleihen undExchange Traded Products (ETPs) gehandelt.Diese Titel waren bei Privatanlegern im Mai gefragt (monatlicher Umsatz inEuro):Deutsche Titel Top 5:1)...

Den vollständigen Artikel lesen ...