BERLIN (Dow Jones)--Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) hat nach dem Erfolg von Präsident Emmanuel Macrons Partei bei der Parlamentswahl in Frankreich davor gewarnt, sich nun zu stark auf Reformen der Eurozone zu fokussieren. Angesichts der Stimmung im Land müssten auch Themen wie Migration, Verteidigung und Terrorismus in den Blick genommen werden, sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Es gebe viele Bürger in Frankreich, die frustriert und verärgert seien, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium zur Begründung und verwies auf die Zustimmung für den rechtsextremen Front National sowie die geringe Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent. Man werde die Leute nicht nur mit Reformen in der Eurozone überzeugen, auch wenn diese notwendig seien.

Spahn mahnte zunächst eine Klärung der genauen Vorschläge des neuen französischen Präsidenten an. "Die Frage ist erst einmal, was sind die Vorschläge, das müssen wir jetzt herausarbeiten", sagte er und verwies auf eine bereits bestehende Arbeitsgruppe der Finanzministerien Deutschlands und Frankreichs, die darüber berate, wie Institutionen wie etwa der Europäische Stabilitätsmechanismus weiter entwickelt werden könnten.

Konkreter müsse es aber zum Beispiel bei Macrons Vorschlägen eines gemeinsamen EU-Haushalts und eines europäischen Finanzministers werden. So müsse geklärt werden, was aus dem Haushalt gezahlt werde und welche Aufgaben der Finanzminister haben würde. "Um diese Konkretisierung von Überschriften, darüber wollen wir in den nächsten Wochen reden", kündigte der Finanzstaatssekretär an. Eine Vergemeinschaftung von Schulden sei allerdings in den EU-Verträgen nicht vorgesehen, und diese werde "es am Ende auch nicht geben können," stellte Spahn klar.

June 12, 2017

