Eine Allianz arabischer Staaten geht gegen Katar vor. Vor allem Saudi-Arabien wirft dem Emirat vor, Terrorgruppen zu unterstützen. Trotz der Isolation sieht sich Katar gegen die Sanktionen der Nachbarn gut abgesichert.

Katar hat mit der Einfuhr von Gütern über den Golfstaat Oman begonnen. Die Hafenbehörde veröffentlichte am Montag ein Video, das einen Frachter aus dem omanischen Sohar bei der Ankunft in Doha zeigt. Schiffslieferungen sollten auch über Salala abgewickelt werden, hieß es. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, zwei Schiffe aus dem Iran träfen bald in Oman ein.

Normalerweise wickelt Katar seinen Handel über den Tiefwasserhafen Dschebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Diese haben jedoch ebenso wie Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...