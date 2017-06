Bad Marienberg - Das Internet wird weltweit unterschiedlich stark genutzt: Während in Europa im Jahr 2016 rund 79% der Bevölkerung das World Wide Web nutzten, waren es in Afrika südlich der Sahara nur 25%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im weltweiten Durchschnitt waren 47% der Bevölkerung online.

