Das war mal ein Freitag Abend. Endlich gab es mal wieder Volatilität am Markt, so möchte man sagen. Die großen US-Techaktien gingen stundenlang den Bach runter. Die Amazon-Aktie sorgte dann kurz vor 21 Uhr deutscher Zeit (20:50 Uhr) für noch mehr Action. Ein regelrechter Flash Crash setzte ein. In nur 3 Sekunden geschah folgendes: Die Aktie ging von 960 Dollar auf 930 Dollar, dann wieder rauf auf 953, dann auf 927, dann rauf auf 959. Von da an blieb die Amazon-Aktie bei 960 und stabilisierte sich zügig über 970 Dollar.

Letztlich gab es einen Tagesverlust von 3,16%. Das ist unterm Strich keine Katastrophe, aber ein deutlicher Dämpfer, wie ein reinigendes Gewitter nach einer wochenlangen Hitzewelle. Was aber war passiert? Zum Zeitpunkt des Absturzes um 20:50 Uhr war der Umsatz auch deutlich höher als in ...

