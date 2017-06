Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einbruch der großen US-Technologietitel schwappt am Montag über Asien auch nach Europa über. Der Stoxx-Index der europäischen Technologie-Aktien bricht im frühen Handel um 2,3 Prozent ein. STMicro, ASML und Dialog Semiconductor fallen um etwa 4 Prozent. Infineon geben um 3 und SAP um 2 Prozent nach. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 12.760 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 fällt um ein halbes Prozent. Der TecDAX gibt um 1,3 Prozent nach. In Paris fällt der CAC-40 um 0,5 Prozent. Das Ergebnis der ersten Wahlrunde zur Nationalversammlung war so erwartet worden und gilt als eingepreist.

"Investoren haben mega-nervös auf den Report von Goldman Sachs zur Überbewertung einzelner Tech-Aktien reagiert", sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. Die US-Technologiegiganten haben am Freitag 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verloren. Allerdings hatten sie zuvor seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump über 700 Milliarden Dollar gewonnen. Zudem hatten Amazon und Alphabet-Google die 1.000-Dollar-Marke erreicht, "ein guter Anlass, einmal Geld vom Tisch zu nehmen", wie ein Marktteilnehmer sagt.

Übergeordnet könnten die Gewinnmitnahmen bis zur Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch anhalten. Erwartet wird die vierte Zinserhöhung im laufenden Zyklus. Andererseits verweisen Marktteilnehmer aber auch darauf, dass der erste Einbruch meistens als Kaufgelegenheit gesehen wird.

Rotation in Düngemittelhersteller

Gefragt sind im frühen Handel Bayer. Sie steigen um 1 Prozent auf 120,20 Euro, nachdem Bank of America-Merrill Lynch die Aktie mit einem 140er Kursziel auf die Kaufliste genommen hat. Heidelbergcement setzen die Erholung mit einem Anstieg um 1,2 Prozent fort.

Geld fließt auch in die Hersteller von Düngemitteln. K+S steigen um 2 Prozent, auch Yara ziehen an. Uralkali und Belarus wollen laut Presseberichten am Dienstag über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sprechen. Das könnte die Preise stabilisieren und damit die Kurse in der gesamten Branche stützen.

Im SDAX ziehen Hornbach Holding um 2 Prozent an. Die Hornbach-Gruppe hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres deutlich zugelegt und den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.567,00 -0,53 -19,07 8,40 Stoxx-50 3.194,27 -0,49 -15,80 6,10 DAX 12.762,89 -0,41 -52,83 11,16 MDAX 25.286,83 -0,49 -123,74 13,96 TecDAX 2.273,33 -1,54 -35,51 25,48 SDAX 11.191,04 -0,73 -82,81 17,56 FTSE 7.502,10 -0,34 -25,23 5,03 CAC 5.273,57 -0,49 -26,14 8,46 Bund-Future 164,92% -0,05 1,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1212 -0,01% 1,1212 1,1190 +6,6% EUR/JPY 123,61 +0,04% 123,57 123,79 +0,6% EUR/CHF 1,0851 -0,08% 1,0860 1,0852 +1,3% EUR/GBP 0,8796 +0,11% 0,8786 1,1383 +3,2% USD/JPY 110,26 +0,05% 110,20 110,62 -5,7% GBP/USD 1,2744 -0,14% 1,2762 1,2738 +3,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,79 45,83 -0,1% -0,04 -19,3% Brent/ICE 48,14 48,15 -0,0% -0,01 -18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,67 1.266,40 +0,0% +0,27 +10,0% Silber (Spot) 17,15 17,20 -0,3% -0,05 +7,7% Platin (Spot) 944,30 940,20 +0,4% +4,10 +4,5% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,6% -0,02 +4,6% ===

