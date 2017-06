Bushmills, Nordirland (ots/PRNewswire) -



Zwei weltberühmte Marken - Bushmills® Irish Whiskey (die älteste lizenzierte Destille in Irland) und Lowden Guitars (einer der besten Akustikgitarrenhersteller der Welt) - stellen gemeinsam eine neue Gitarre in begrenzter Auflage vor, die aus Bushmills® Irish Whiskey-Fässern und Moorkieneichen gefertigt wird.



Die zwei für ihren unerschütterlichen Charakter und ihre hochwertige Handwerkstechnik bekannten Markenikonen Nordirlands schufen gemeinsam die "Bushmills x Lowden"-Gitarre, um die Handwerker zu ehren, die ihre Fertigkeiten und Traditionen an die nächste Generation weiterreichen.



Die Familie Kane fertigt in der Old Bushmills Distillery schon seit vier Generationen Fässer und überliefert ihr Fachwissen immer wieder an die nächste Generation, damit Bushmills weiterhin genau den gleichen erstklassigen Whiskey liefern kann wie vor 400 Jahren, als die Destille gegründet wurde. Ebenso leistet George Lowden, der Gründer von Lowden Guitars, schon seit 1974 Pionierarbeit in Herstellungstechniken für Akustikgitarren und wählt dabei nur das beste Holz für seine berühmten Gitarren aus. Auch er gibt seine Fertigkeiten im Gitarrenbau an seine Söhne weiter, damit die Lowden-Tradition über viele Generationen hinweg Bestand hat.



Die "Bushmills x Lowden" F-50-Gitarre, die in einer beschränkten Auflage von nur acht Stück verkauft wird, kombiniert jahrhundertealte Handwerkstechniken im Fass- und Geigenbau mit drei traditions- und charakterreichen Holzarten. George Lowden wählte das Holz persönlich aus: Bushmills® Irish Whiskey-Fässer für die Intarsien am 12. Bund und auf dem Resonanzboden, die Randeinlagen, Rosetten- und Kopfintarsien; Moorkieneiche für die Rückseite und Seiten des Klangkörpers; und Redwood-Senkholz für die Resonanzdecke.



George und seine Söhne brauchten mehr als 40 Stunden für den Entwurf und Bau der ersten Gitarre in dieser begrenzten Auflage. Ein weiteres Merkmal der besonderen Gitarre ist ein aus einem Küferhammer und einem Geigenbauermeißel geformtes Kreuz, das die Kooperation dieser zwei Handwerke symbolisiert. Auf der Rückseite repräsentieren zwei Linien die Fassdauben der Bushmills® Irish Whiskey-Fässer sowie die Weitergabe von Fertigkeiten von einer Generation zur nächsten.



George Lowden, dessen Akustikgitarren von einigen der berühmtesten Künstler der Welt verwendet wurden (darunter Gary Lightbody, Ed Sheeran und Eric Clapton), sagte: "Wir suchen auf der ganzen Welt nach den besten Tonhölzern. Sie sind die eigentlichen ,Stars' unserer Gitarren, denn sie bestimmen, wie die Instrumente klingen, sich anfühlen und sich spielen lassen. Meine Söhne und ich haben die Gelegenheit sehr genossen, das beste Holz von Bushmills® Irish Whiskey-Fässern für die Gitarre aussuchen zu dürfen. Es war ausgesprochen interessant, die Bautechnik der Fässer aus der Nähe zu sehen und zu verstehen, wie sie dem Whiskey seine Farbe und Geschmacksnoten verleihen.



Die in der Bushmills x Lowden-Gitarre verwendeten drei Hölzer sind es, was diese Gitarre so besonders macht. Das Holz der Bushmills® Irish Whiskey-Fässer repräsentiert die mehr als 400-jährige Tradition der Whiskey-Herstellung und wird überall in der Gitarre als perfekte Ergänzung zu den anderen Tonhölzern verwendet. Der Resonanzboden und die Seiten werden aus Moorkieneiche gefertigt. Dies erzeugt sanfte, warme Töne, und verleiht (zusammen mit dem Redwook-Senkholz) jeder einzelnen Note, die dieses Instrument erzeugt, Klarheit und Energie."



Colum Egan, Brennmeister bei Bushmills® Irish Whiskey, fügt hinzu: "Lowden-Gitarren sind bekannt für ihre ausgezeichnete Verarbeitung und hohe Qualität, und wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit George und seinen Söhnen. Hier feiern wir hochspezialisierte Handwerkskunst, die nicht käuflich ist, sondern im Laufe vieler Jahre perfektioniert und von Generation zu Generation weitergereicht wird.



Bei Bushmills sind die Handwerkstechniken und Fertigkeiten unserer Küfer grundlegend für die Herstellung des irischen Whiskeys. Nur so können wir nach wie vor die gleiche hohe Qualität garantieren wie schon vor 400 Jahren. Es war uns eine Ehre, mit Lowden Guitars zusammenzuarbeiten, denn sie verstehen (genau wie wir), welche wichtige Rolle das Holz für die Einzigartigkeit ihrer Gitarren spielt."



Ein Video der Zusammenarbeit zwischen Bushmills® Irish Whiskey und Lowden Guitars finden Sie unter http://bit.ly/2r8JsY6



Acht dieser 'Bushmills x Lowden'-Gitarren sind zum Kauf erhältlich für je £8.500. Unter http://www.lowdenguitars.com/bushmillsxlowden können Sie sich als Interessent registrieren oder mehr Details erfahren.



