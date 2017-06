Der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López wendet sich per Twitter-Video an die Soldaten des Landes. Er versucht, eine Rebellion gegen die Regierung anzuzetteln, gegen die seit zwei Monaten protestiert wird.

In einer Botschaft aus dem Gefängnis hat der venezolanischer Oppositionsführer Leopoldo López die Soldaten im Land aufgefordert, sich der Regierung zu widersetzen. Rebellion sei verfassungskonform, wenn die Regierung die Menschen unterdrücke, sagte López in einer am Sonntag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft: "Ihr habt das Recht und die Pflicht, euch aufzulehnen, ...

