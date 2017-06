Die asiatischen Börsen sind zum Wochenbeginn in den Minusbereich gezogen worden. Dafür zeigte sich insbesondere der Verkauf amerikanischer Technologie-Aktien, sowie die erwartete Fed-Leitzinserhöhung verantwortlich.

Der Ausverkauf amerikanischer Technologie-Aktien hat am Montag auch die asiatischen Börsen ins Minus gezogen. Händlern zufolge hielten sich die Käufer außerdem wegen der erwarteten Leitzinserhöhung in den USA zurück. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,5 Prozent niedriger bei 19.908 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,7 Prozent nach. Die Börse in Shanghai tendierte 0,6 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...