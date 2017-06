Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben auf breiter Front in die neue Woche gestartet. Belastet wird die Stimmung von einem Kursrutsch bei US-Technologieaktien vor dem Wochenende. Der hiesige Börsenplatz ist allerdings wenig technologielastig. Zu den schwachen Vorgaben aus den USA kommt die Unsicherheit nach der Niederlage von Grossbritanniens Premierministerin Theresa May und der deutliche Fall bei den japanischen Maschinenbauaufträgen.

Der Erfolg des reformwilligen und europafreundlichen französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seiner Partei in der ersten Runde der Parlamentswahl warf derweil keine grossen Wellen. Das Hauptereignis für die Finanzmärkte ist in der Berichtswoche die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank vom kommenden Mittwoch. Trotz der zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA wird mehrheitlich die nächste Erhöhung der Leitzinsen erwartet. Am Donnerstag folgt die Schweizerische Nationalbank mit ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,41% tiefer bei 8'809,42 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,41% auf 1'397,03 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,48% auf 10'047,63 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus, vier im Plus ...

