Zollikofen - T-Systems Schweiz wird den Schweizer Industriekonzern Georg Fischer (GF) in den kommenden 6 Jahren weiterhin als Full-Outsourcing-Partner begleiten. Mit diesem Zeithorizont werden die weltweiten Standorte von GF durch T-Systems betreut und internationale Rechenzentren, u.a. in Deutschland, New York und Shanghai, eingesetzt. Zunächst steht unter anderem die Migration auf Dynamic Workplace Services, basierend auf Windows 10, im Fokus.

Das Full Outsourcing beinhaltet neben Datacenter-Services für SAP- und Non-SAP-Applikationen, auch Netzwerk-, Workplace-, Collaboration- und Field- Services. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...