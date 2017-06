IRW-PRESS: Berkeley Energia Ltd.: Berkeley Energia: Mitbegründer von Majedie Asset Management wird zumDirektor ohne Geschäftsführungsbefugnis bestellt

Berkeley Energia freut sich bekannt zu geben, dass Herr Adam Parker mit Wirkung zum 14. Juni 2017 mit der Funktion eines unabhängigen Direktors ohne Geschäftsführungsbefugnis betraut wurde.

Herr Parker tritt nach einer langen und erfolgreichen Karriere als institutioneller Fondsmanager in der City of London, wo er knapp drei Jahrzehnte tätig war, in das Unternehmen ein. Er ist unter anderem auch Mitbegründer von Majedie Asset Management, einer Firma die heute ein Anlagevermögen von rund 14 Milliarden £ verwaltet.

Die Karriere von Herrn Parker begann im Jahr 1987 mit seiner Anstellung bei Mercury Asset Management (die Firma wurde anschließend von Merrill Lynch übernommen und ist nun Teil von BlackRock). Im Jahr 2002 verließ er das Unternehmen und beteiligte sich an der Gründung von Majedie Asset Management.

Bei Majedie Asset Management war er maßgeblich für den Aufbau des Unternehmens zu einer erfolgreichen Investmentagentur verantwortlich. Zu den von ihm verwalteten Fonds zählen der Majedie UK Opportunities Fund, der Majedie UK Smaller Companies Fund und ein Viertel des Majedie UK Focus Fund, die sich unter seinem Management allesamt deutlich besser als die Benchmark entwickelten.

Herr Parker hat einen Bachelorabschluss (B.A. Hons) in Chemie von der Oxford University und ist Mitglied der CFA Society United Kingdom.

Herr Parker schied im Jahr 2015 aus dem Unternehmen von Majedie Asset Management aus und ist weder in die Verwaltung des Anlagevermögens involviert noch an den von der Firma gehaltenen Unternehmensanteilen (5,30 %) beteiligt.

Geschäftsführer Paul Atherley erklärt:

Wir freuen uns sehr, dass Herr Parker unser Vorstandsteam verstärkt und uns mit seiner umfangreichen Finanz- und Unternehmenserfahrung, die er im Rahmen seiner langjährigen Karriere an den Finanzmärkten von London erworben hat, unterstützt.

Mit der Bestellung von Herrn Parker unterstreicht das Unternehmen seine Absicht, im Zuge der Umwandlung der Mine Salamanca in einen Produktionsbetrieb ein starkes und unabhängiges Vorstandsteam mit Schwerpunkt auf Europa zusammenzustellen.

