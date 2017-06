Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Port Adriano/Palma de Mallorca (pts011/12.06.2017/10:00) - Die Immobilienfirma FIRST MALLORCA hat im Rahmen ihres traditionellen Summer Openings vor rund 650 Gästen und über 40 Mitarbeitern positiven Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung prognostiziert "Trotz Brexit und Eurokrise: Der Markt ist gesund und neue Objekte bringen neuen Schwung", so CEO Heidi Stadler hochzufrieden mit den ersten fünf Monaten. http://firstmallorca.com Die rauschende Fiesta fand direkt vor der Filiale in Port Adriano im Südwesten Mallorcas statt und diente unter anderem der Präsentation der 132 Seiten starken Neuauflage des Firmenmagazins "Passion". Heidi Stadler nutzte die Gelegenheit, um all jenen zu danken, die in den vergangenen 21 Jahren die Geschichte von FIRST MALLORCA mitgeprägt haben und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens auch in Zukunft sicherstellen. Nachhaltigkeit, Pluralismus und Respekt FIRST MALLORCA ist im Laufe der Jahre zu einer starken Marke herangereift und so eine der Top-Adressen bei der Vermittlung von Luxus-Villen und Apartments auf der Baleareninsel. "So wie unsere Häuser eine Seele haben, so hat auch die Marke eine Seele", erklärte Stadler in ihrer Ansprache. Einmal mehr betonte die gebürtige Österreicherin die Bedeutung einer intakten Unternehmensphilosophie, geprägt von Nachhaltigkeit, Pluralismus und Respekt. Hinter der Philosophie von FIRST MALLORCA stecken jede Menge Emotionen und Energie. Das Unternehmen vereint unter seinem Dach insgesamt 16 verschiedene Muttersprachen. Die Mitarbeiter sind nicht nur weit gereist, sondern haben auch einen persönlichen Mallorca-Bezug. "Wir verkaufen nicht nur Immobilien, sondern geben unsere Philosophie auch der Insel weiter", brachte Stadler eines ihrer zentralen Erfolgsgeheimnisse auf den Punkt. Kunden werden immer internationaler Ein Spiegelbild der Firmenmentalität ist die "Passion" des Hauses. Das Magazin enthält zahlreiche neue Immobilien, bietet dem interessierten Leser aber auch spannende Reportagen und Berichte - also Geschichten, wie sie das Leben schreibt. Nicht nur das Team wird immer internationaler, sondern auch die Kunden von FIRST MALLORCA - ein Trend, der sich auch bei der Fiesta in Port Adriano deutlich bemerkbar machte. Über FIRST MALLORCA FIRST MALLORCA ist eine private spanische Kapitalgesellschaft (S.L.) mit Sitz auf Mallorca, die vielfältige Immobilien-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist Marktführer unter den "Boutique Style"-Anbietern mit hochqualitativen und innovativen Services. Das Team besteht aus 45 Berater/innen, die über einschlägige Erfahrung in Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung verfügen. Da jede Abwicklung individuell angelegt ist, setzt das Expertenteam von FIRST MALLORCA stets neue und innovative Wege, Technologien und Strategien ein, um beste Resultate für seine Kunden zu erzielen. Die vier strategisch positionierten Filialen werden künftig durch einen weiteren Standort auf Mallorca ergänzt. (Ende) Aussender: First Mallorca SL Ansprechpartner: Heidi Stadler Tel.: +34-971-679444 E-Mail: heidi.stadler@firstmallorca.com Website: www.firstmallorca.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170612011

