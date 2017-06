Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S nach Berichten über mögliche Kooperationsgespräche zwischen dem russischen Kaliproduzenten Uralkali und dem weißrussischen Pendant Belaruskali auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,00 Euro belassen. Eine Wiederaufnahme der 2013 gescheiterten Vertriebsgesellschaft könnte auch anderen Kaliproduzenten wie K+S zugute kommen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Montag. Trotzdem blieb er skeptisch, da ähnliche Meldungen in der Vergangenheit häufig ohne Substanz gewesen seien. Bei K+S setzt der Experte eher auf unternehmenseigene Treiber wie die neue Mine in Kanada./hoskate/mis

