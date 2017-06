Unternehmen in Deutschland sehen weiter optimistisch in die Zukunft - Aktuelle Ergebnisse des DIRK-Stimmungsbarometers

Unternehmen in Deutschland sehen weiter optimistisch in die Zukunft - Aktuelle Ergebnisse des DIRK-Stimmungsbarometers

Frankfurt am Main/Nürnberg, 12. Juni 2017. Das Geschäftsklima in Deutschland wird laut DIRK-Stimmungsbarometer erneut positiv bewertet. Das gilt sowohl für die aktuelle als auch die zukünftige Lage der Unternehmen. Die Zukunftsaussichten zeigen eine weitere Erholung nach kurzfristigen Rückgang im Jahr 2015 und befinden sich auf einem soliden Trend nach oben. Die Ergebnisse des diesjährigen Sonderthemas der Umfrage zur "Planung des IR-Budgets für die Finanzkommunikation und kapitalmarktrechtlichen Pflichten" werden im Rahmen der 20. DIRK-Konferenz am Dienstag, den 13.06.17, in Frankfurt vorgestellt.

Im Auftrag des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband befragt GfK einmal im Jahr Investor Relations Manager börsennotierter Unternehmen in Deutschland zu deren Einschätzung zu der aktuellen und zukünftigen Lage ihrer Unternehmen. Das DIRK-Stimmungsbarometer zeigt im Frühjahr eine Erholung des Geschäftsklimas in Deutschland.

Mit Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage zeigt der DIRK-Stimmungsindikator, nach einer Stagnation im Vorjahr, wieder einen Anstieg auf aktuell 25 Punkte. Damit steht der Indikator weiterhin auf mittlerem Niveau. Der Indikator zur Einschätzung der Zukunftsaussichten für das eigene Unternehmen ist erneut angestiegen. Nach einer Erholung im Jahr 2016, ergab die aktuelle Umfrage einen Wert von 35 Punkten, was einem Anstieg von 10 Punkten entspricht.

Über die Studie: Die Ergebnisse stammen aus dem DIRK-Stimmungsbarometer, für das GfK einmal im Jahr mehr als 300 Investor Relations Manager börsennotierter Gesellschaften in Deutschland, in Österreich und der Schweiz befragt. Die Umfrage besteht aus der Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Lage des eigenen Unternehmens sowie einem wechselnden Sonderthema, das diesmal "Planung des IR-Budgets für die Finanzkommunikation und kapitalmarktrechtlichen Pflichten" behandelte. Aus den Ergebnissen werden zwei Indikatoren gebildet, die sich zum einen auf die aktuelle und zum anderen auf die zukünftige Lage der Unternehmen beziehen. Sie stellen jeweils die Differenz zwischen den positiven und negativen Antworten dar und bewegen sich zwischen +100 und -100 Punkte.

Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

Über GfK: GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über langjährige Erfahrung im Erheben und Auswerten von Daten. Rund 13.000 Experten vereinen globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 100 Ländern. Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. Dadurch gelingt es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das Leben der Verbraucher zu bereichern.

