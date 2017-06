Zürich - Die Aktienmärkte entwickelten sich in der letzten Woche uneinheitlich. Zu Wochenbeginn erreichten die US-Börsen noch neue Höchststände. Am Freitag kam es aber zu einem scharfen Einbruch bei den sehr gut gelaufenen Technologieaktien, nachdem Goldman Sachs auf die zu geringe Volatilität in diesem Sektor hinwies.

In Europa profitierte der Dax von höheren Kursen bei Versorgeraktien. Mit einem Stand von 12'815 Punkten verkehrt der Dax nahe den Höchsts. Der SMI korrigierte hingegen um mehr als 2%. Verantwortlich dafür war vor allem der Wochenverlust von mehr als 6% beim Indexschwergewicht Roche.

Bei den Währungen notiert der Euro gegenüber dem Dollar etwas schwächer. Die EZB unter Draghi will an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Gleichzeitig winken höhere Zinsen in den USA. Der EUR/CHF konnte sein Niveau bei 1.085 halten. Damit kostet ein Dollar wieder 97 Rappen, nachdem er im Wochenverlauf zeitweise bis auf fast 96 Rappen fiel. In Grossbritannien konnte Frau May keinen Wahlsieg verbuchen, worauf das Pfund gegenüber dem USD um 1.6% einbrach.

Bei den Rohstoffen bleibt das Rohöl angeschlagen. Als die Lagerbestände in den USA höher als erwartet ausfielen, knickte der Ölpreis nochmals um über 4% ein. Allerdings darf man die US-Lagerbestände nicht überbewerten. Das weitere ...

