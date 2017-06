Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des britischen Versorgers National Grid von 1075 auf 1095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Stephen Hunt passte in einer Studie vom Montag sein Bewertungsmodell unter anderem an die jüngsten Unternehmensziele und die Geschäftszahlen für 2017 an. Da das Unternehmen auch in den USA tätig ist, berücksichtigte Hunt zudem die gestiegene Branchenbewertung der dort aktiven Firmen./la/ajx

ISIN: GB00BDR05C01