Nach der Kursrally durch die Wahl in England sichern viele Anleger am Montag erst einmal Gewinne. Der Dax startet bei 12.760 Punkten 0,4 Prozent im Minus. In New York hatte die Apple Aktie einen Ausverkauf der Techwerte eingeläutet. Und ein Panda Baby lässt Aktien um 40 Prozent steigen