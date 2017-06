Der DAX ist am Montag wieder unter die 12.800-Punkte-Marke gefallen. Schwache Vorgaben aus Übersee belasten, vor allem Technologie-Werte geraten nach einer kritischen Studie von Goldman Sachs unter Druck. SAP und Infineon sind entsprechen am DAX-Ende zu finden. In den Fokus rückt nun die Fed-Sitzung am Mittwoch.

