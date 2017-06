Der Funk-Mikrocontroller (MCU) NXP Kinetis® KW41Z ist das erste Produkt mit Thread-Zertifizierung

UL (Underwriters Laboratories), ein globaler Marktführer im Bereich Safety Science, verkündete heute seine erste erfolgreiche Thread-Prüfung für NXP® Semiconductors N.V. Bei Thread handelt es sich um ein Protokoll für kabellose Netzwerke für das Internet der Dinge (IoT). UL ist das einzige zugelassene Testlabor, das die Interoperabilität und Konformität für Thread-fähige Produkte überprüft.

Die Einführung auf IoT-Geräten über Wearables bis hin zu Heimautomatisierungs-Systemen nimmt stetig zu. Hersteller müssen ständig neue innovative Wege finden und schnell reagieren können, damit sie sich auf dem Markt behaupten können. Bei der Entwicklung von neuen IoT-Geräten müssen Hersteller sicherstellen, dass Ihr Produkt problemlos mit anderen IoT-Geräten kommunizieren kann. Einer der wichtigsten Aspekte für Hersteller bei der Verwendung von Thread als IoT-Protokoll ist der Umstand, dass diese Technologie wenig Energie verbraucht und dass bis zu 250 IoT-Geräte in einem sicheren Netzwerk verbunden werden können.

2015 nahm UL seine enge Zusammenarbeit mit der Thread Group zur Entwicklung des Thread Certification Program auf. Der erste Thread-zertifizierte drahtlose MCU Kinetis KW41Z von NXP ist eine kritische Komponente für IoT-Lösungen. Dieser kleine aber leistungsstarke Mikroprozessor sorgt für Konnektivität und Kontrolle. Ein Hersteller kann nun seine Produktentwicklung beschleunigen, indem er den Thread-zertifizierten Kinetis KW41Z-MCU in eine Vielzahl von IoT-Anwendungen integriert, wie etwa intelligente Heimtechnik, Fitnesskontrolle, Anlagenüberwachung und zu Messzwecken.

"Die Thread-Zertifizierung des Kinetis KW41Z-MCU von NXP verdeutlicht ULs Engagement für die Weiterentwicklung des IoT und für Innovationen in der Verbrauchertechnologie", so Chris Guy, General Manager EMEA LA UL Consumer Technology Division. UL ist momentan das einzige Unternehmen, bei dem sowohl ZigBee- als auch Thread-Testverfahren durchgeführt werden. Neben diesen beiden stellt UL aber auch Testzertifizierungsprogramme für Wireless-Protokolle, wie z.B. Bluetooth SIG, OCF, NFC, Wi-Fi Alliance, WBA und ZigBee, bereit.

"Beim Kinetis KW41Z handelt es sich um die erste mikroprozessorgesteuerte, multiprotokollfähige Wireless-Lösung in diesem Bereich. Unsere Arbeit mit UL bei der Thread-Zertifizierung unterstreicht unsere Erklärung, dass der Kinetis KW41Z Thread unterstützt und dadurch eine geeignete Lösung für Produktentwickler auf dem Gebiet des IoT darstellt", sagte Emmanuel Sambuis, Vice President of Microcontrollers and Connectivity bei NXP Semiconductors.

