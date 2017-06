Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-12 / 10:32 Das Working Capital Management gerät zunehmend in den Fokus deutscher Unternehmen. "Wir sehen, dass sich insbesondere die führenden Mittelständler immer stärker mit der Optimierung des Working Capital beschäftigen", sagt Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH. Das hat auch das zweite Working Capital Management Symposium vom BvCM e.V. in Düsseldorf gezeigt, auf dem BNP Paribas Factor als Partner vertreten war. Rund 40 Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen diskutierten über ihre eigenen Erfahrungen und Ansätze zum Thema Working Capital. "Die Diskussionen auf dem Symposium haben verdeutlicht, dass bei der Working Capital Optimierung auch auf externe Unterstützung, wie etwa Factoring-Unternehmen, gesetzt wird", erläutert König. "Speziell bei unseren Großkunden beobachten wir, dass die Optimierung des Working Capital mittlerweile die Hauptmotivation ist, Factoring in Anspruch zu nehmen. Aber auch mittelständische Unternehmen arbeiten verstärkt daran, ihr Working Capital zu optimieren und erkennen, dass Factoring ihnen dabei helfen kann." Factoring unterstützt auf der Absatzseite dabei, auf die Wünsche der Unternehmen in Sachen Zahlungszielen einzugehen und somit die Kundenbeziehung mit Blick auf kürzere Forderungslaufzeiten nicht zu gefährden. Gleichzeitig kann auf der Beschaffungsseite das Reverse-Factoring die Lieferanten-Abnehmer-Beziehung nachhaltig stärken. Doch obwohl das Potenzial eines erfolgreichen Working Capital Managements im Hinblick auf das Ergebnis und die finanzielle Stärke eines Unternehmens groß ist, steigt die Nettoumlaufvermögensbindung bei vielen Unternehmen weiter an, wie die Studie "Working Capital 2016" des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt. "Die meisten Unternehmen haben die Notwendigkeit ihr Working Capital zu optimieren zwar längst erkannt, jedoch sind die Handlungsfelder, wie etwa die Verbesserung des Forderungs- und Verbindlichkeitenmanagements oder eine effizientere Lagerlogistik, auch sehr langfristige Themen", erklärt König. Dies spiegelte sich auf dem Symposium wider: "Viele der Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren daran, neue Lösungen in dem Bereich zu finden und bestehende Prozesse zu optimieren". Big Data war ebenfalls eines der größeren Themen auf der Veranstaltung in Düsseldorf. "Die Auswertung und Nutzung von Daten wird Unternehmen in Zukunft auch beim Thema Working Capital immer stärker beschäftigen", so König. "Jedoch müssen viele Firmen noch ihre operativen Hausaufgaben machen. Big Data ist erst der zweite Schritt." *Pressekontakt:* BNP Paribas Factor GmbH Regina Buchner marketing@bnpparibasfactor.de +49 211 5384-133 Willstätterstraße15 40549 Düsseldorf Deutschland *Über BNP Paribas Factor * BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in Deutschland. Seit 1981 bietet BNP Paribas Factor seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung. Aus der Zentrale in Düsseldorf und von 9 weiteren Standorten in Deutschland betreut BNP Paribas Factor mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. BNP Paribas Factor ist Mitglied im Deutschen Factoring Verband und durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden auch beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen. *Über BNP Paribas in Deutschland* BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank. Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe - das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. 