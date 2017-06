Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die von 2011 bis 2016 kassierte Brennelementesteuer gekippt hatte, habe der Versorger nun einen größeren Handlungsspielraum, schrieb Analyst Stephen Hunt in einer Studie vom Montag. So könne RWE in seinen Kernmärkten in der Europäischen Union Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der konventionellen Stromerzeugung wahrnehmen./la/ajx

