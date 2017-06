Die 17 Finalisten für die Wahl zum "Bürgerenergieprojekt des Jahres 2017" stehen fest. Bis zum 18. Juni kann jeder seine Stimme an bis zu fünf Favoriten vergeben. Die Gewinner werden am Ende des Monats bekannt gegeben.Zwei Monate lang konnten sich Bürgerenergiegesellschaften mit ihren Projekten bei dem Bündnis Bürgerenergie (BBEn) bewerben. Am Ende haben es 17 Bewerbungen aus verschiedenen Themengebieten in die Endausscheidung bei der Wahl zum "Bürgerenergieprojekt des Jahres 2017" geschafft, wie das BBEn mitteilte. Seit Freitag sind nun alle eingeladen, bis zum 18. Juni auf der Webseite des Verbands ...

