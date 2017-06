Berlin (ots) -



Wer von einem besseren Leben träumt, hat vielleicht schon einmal überlegt, nach Amerika auszuwandern. Dort kann ja angeblich jeder vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen. 2008, als sich die Immobilien- und Finanzkrise in den USA zuspitzte, zerplatzte dieser Traum für viele allerdings endgültig. Die zerstörten Hoffnungen beschreibt die in Kamerun aufgewachsene US-Autorin Imbolo Mbue eindrucksvoll und mit großem Einfühlungsvermögen in ihrem preisgekrönten Debütroman "Das geträumte Land". Oliver Heinze verrät Ihnen mehr darüber in seinem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp.



Sprecher: New York, im Herbst 2007: Jende Jonga, Einwanderer aus Kamerun, kann sein Glück kaum fassen. Obwohl nur im Land geduldet und von Abschiebung bedroht, ergattert er endlich einen Job für eine Bank in der Wall Street.



O-Ton 1 (Das geträumte Land, 0:25 Min.): Der Mann vom Sicherheitsdienst (Ziegenbart und Sommersprossen) fragte ihn nach dem Ausweis, den Jende rasch aus seiner braunen Brieftasche zog. Er kontrollierte Vorder- und Rückseite, sah hoch in Jendes Gesicht, sah hinab auf Jendes Anzug, grinste und fragte, ob er Börsenmakler werden wolle oder so was. Jende schüttelte den Kopf. "Nein", sagte er, ohne zurückzulächeln. "Chauffeur."



Sprecher: Von da an chauffiert Jende den "Lehman-Brothers"-Manager Clark Edwards und seine Familie von früh bis spät durch die Stadt und macht sich so unentbehrlich. Die dennoch weiterhin vorhandene Angst vor der drohenden Abschiebung belastet nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Ehe. Immer öfter streitet er sich mit seiner Frau Neni - zum Beispiel darüber, ob sie ihrem Sohn reinen Wein einschenken sollen:



O-Ton 2 (Das geträumte Land, 0:17 Min.): "Warum ist es so schlimm, dass er es weiß? Wenn der Richter irgendwann beschließt, uns alle zurück nach Hause zu schicken, was machst du dann? Ihm die Augen zuhalten, damit er nicht weiß, dass wir ihn zurück nach Kamerun bringen?" Jende schlug fest auf das Bettgestell und sprang auf, fassungslos, dass seine Frau so mit ihm redete.



Sprecher: Als dann die angeschlagene "Lehman-Brothers"-Bank Pleite geht und den ersten Mitarbeitern die Kündigungsschreiben ins Haus flattern, wird nicht nur das Leben von Jende und Neni dramatisch auf den Kopf gestellt:



O-Ton 3 (Das geträumte Land, 0:18 Min.): Neni legte sich die Hand auf die Brust. "Heißt das, Mr. Edwards hat jetzt keine Arbeit mehr?", fragte sie. Keiner von beiden stellte die daran anknüpfende Frage, ob das hieß, dass auch Jende seine Arbeit verlieren würde. Die Angst, die sie beherrschte, lähmte sie.



Sprecher: Wie die Finanzkrise in den USA die Hoffnungen und Träume der Menschen plötzlich zum Zerplatzen brachte, erzählt Imbolo Mbue lebensnah, mit viel Empathie und sehr unterhaltsam in ihrem Debüt "Das geträumte Land." Das gibt's ab sofort als digitales Hörbuch, gelesen von Nils Nelleßen, bei Audible zum Download.



Abmoderationsvorschlag:



"Imbolo Mbue ist eine überragende Erzählerin", sagt ihr Schriftstellerkollege Jonathan Franzen. Die New York Times bezeichnet ihr Debüt als "einen großen Roman voller Wärme". Mehr Infos über "Das geträumte Land" finden Sie im Internet unter audible.de/tipp. Außerdem können Sie es sich dort natürlich gleich als Hörbuch herunterladen.



Weitere Informationen unter: https://adbl.co/Mbue



