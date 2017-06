Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 stärker als erwartet gewachsen. Das türkische Statistikamt teilte am Montag mit, verglichen mit dem Vorjahresquartal habe das Wachstum um fünf Prozent zugelegt.

Die Konjunktur in der Türkei zieht unerwartet stark an und profitiert von der Wachstumspolitik der Regierung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um fünf Prozent zum Vorjahresquartal, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Das ist deutlich mehr als das Plus von 3,5 Prozent Ende 2016 und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...