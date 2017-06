ürich - Helvetia Versicherungen plant auf dem Frohburg-Areal eine neue Siedlung. In einem Studienwettbewerb ist das Siegerprojekt erkoren worden. Neu entstehen rund 660 attraktive Mietwohnungen, die unterschiedlichsten Bedürfnissen Rechnung tragen.

Die Wohnsiedlung Frohburg in Zürich-Oerlikon liegt in unmittelbarer Nähe zum Universitäts-Campus Irchel und grenzt im Süden an den Zürichbergwald. Die Gebäude der bestehenden Überbauung mit 307 Wohnungen wurden kurz nach dem zweiten Weltkrieg erstellt. Die inzwischen über 65-jährigen Liegenschaften entsprechen nicht mehr den aktuell geltenden Bauvorschriften und Normen, insbesondere im Hinblick auf den Energieverbrauch, den Schallschutz sowie in Bezug auf alters- und behindertengerechtes Wohnen. Ein Neubauprojekt soll daher für das über 39'000 m grosse Areal eine nachhaltige, quartierverträgliche Überbauung mit eigener Identität hervorbringen.

Siegerprojekt «Mittag» bereichert das Quartier

Eine breit abgestützte Jury mit Vertretern von Helvetia und externen Experten hat nun in einem Studienwettbewerb das Siegerprojekt ...

