Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 18,20 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Oliver Sleath passte in einer Studie vom Montag sein Ziel an die jüngst vorgelegten Gesamtjahreszahlen des irischen Billigfliegers an. Ryanair sei weiterhin unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten das qualitativ hochwertigste. Sleath verwies unter anderem auf die branchenweit führende Profitabilität./la/ajx

AFA0028 2017-06-12/11:08

ISIN: IE00BYTBXV33