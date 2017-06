Bonn - Die markantesten Zinsbewegungen spielten sich am Freitag unüblicherweise am kurzen Ende ab, so die Analysten von Postbank Research. So habe der 12-Monats-Euribor von -0,134% auf -0,140% nachgegeben, während er sich ansonsten in Phasen, in denen keine Leitzinsänderungen anstünden, selten um mehr als 0,1 oder vielleicht auch einmal um 0,2 Basispunkte am Tag verändere. Die 2-jährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf -0,73% gefallen. Dagegen seien 5- und 10-jährige Bundrendite mit -0,45% bzw. 0,26% unverändert geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...