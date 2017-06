Stuttgart - Die RCI Banque hat jüngst den Kapitalmarkt angezapft und eine Floater-Anleihe (ISIN FR0013250685/ WKN A19FWD) begeben, so die Börse Stuttgart.Das Papier im Volumen von 750 Millionen Euro sei am 14.03.2022 fällig und könne zu einer Stückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Der Floater-Kupon orientiere sich am 3 Monats EURIBOR (EUR003M) + 67 Basispunkte. Die Zinsanpassung erfolge immer zum 14. März/Juni/September/Dezember. Aktuell betrage der Kupon 0,341 Prozent.

