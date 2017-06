Köln - Der Sauren Dynamic Absolute Return (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) erzielte im Mai eine sehr erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 1,9%, womit er sein bestes Monatsergebnis seit Auflegung im Jahr 2013 verbuchte, so die Experten von Sauren.Unter den Absolute-Return-Aktienfonds habe der federführend von Andrew Gibbs verantwortete Maga Smaller Companies UCITS Fund (ISIN IE00BRCJDL54/ WKN A12HS3) einen Wertzuwachs in Höhe von 0,9% erwirtschaftet. Der von Bernd Ondruch verantwortete Astellon European Opportunities Fund (ISIN LU1004631641/ WKN A1XA86) habe um 1,3% zugelegt. Der schwerpunktmäßig von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) habe dagegen einen Wertrückgang in Höhe von 1,2% hinzunehmen gehabt.

Den vollständigen Artikel lesen ...