Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 215 (195) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1095 (1075) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 810 (770) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1685 (1595) P. - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1010 (960) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 325 (343) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 140 (224) PENCE - BERENBERG RAISES ECKOH PLC PRICE TARGET TO 65 (45) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 259 (250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'SELL' - TARGET 1160 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 58 (75) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES ASHTEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1740 (1650) PENCE - HSBC RAISES LADBROKES TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 130 (115) PENCE - HSBC RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES CYBG TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 254 (205) PENCE - JEFFERIES RAISES RBS PRICE TARGET TO 262 (212) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES MITIE GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 250 (165) PENCE



