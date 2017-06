Paris - Der Kursrutsch bei US-Technologieaktien hat Europas Börsen am Montag in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier stand vor allem die Technologiebranche unter Druck. Der von Beobachtern positiv aufgenommene Sieg von Präsident Emmanuel Macrons Partei in der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen konnte dagegen zunächst wenig ausrichten.

Am späten Vormittag sank der EuroStoxx 50 um 0,87 Prozent auf 3'555,04 Punkte. Zuvor hatte sich der Leitindex der Eurozone zwei Tage in Folge von seiner vorangegangenen Schwächephase erholt. Für den französischen CAC-40-Index ging es zum Wochenauftakt um 0,85 Prozent auf 5'254 Zähler bergab. Der britische FTSE 100 verlor lediglich 0,38 Prozent ...

