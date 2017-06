Mannelijk hockeyteam Belgie opgenomen in 'baanbrekende' Hockey Pro League in 2019

LAUSANNE, Zwitserland, June 12, 2017 /PRNewswire/ --

- Belgische mannen doen mee aan nieuwe en unieke wereldwijde hockeyliga

- Officiele naam van de competitie is de 'Hockey Pro League'

- Tot de nok gevulde stadions over de hele wereld verwelkomen de hockeysport

- Nieuwe competitie opgericht 'om de groei van hockey in de komende jaren te stimuleren'

De Fédération Internationale de Hockey (FIH) heeft bevestigd dat het Belgische mannenteam (FIH Hero World Ranking: 5) zal deelnemen aan de Hockey Pro League, een unieke internationale liga voor teamsport.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/521797/FIH_Logo.jpg )



In de nieuwe competitie, die in januari 2019 wordt gelanceerd, zullen de negen beste mannen- en vrouwenploegen van over de hele wereld elkaar ieder jaar thuis en op verplaatsing bekampen, voor in totaal 144 wedstrijden. De wedstrijden zullen elke week, van januari tot juni, in nationale stadions plaatsvinden.

Belgie, een van de beste mannenploegen ter wereld, zal het in de nieuwe competitie opnemen tegen Argentinie, Australie, Duitsland, Engeland/Groot-Brittannie, India, Nederland, Nieuw-Zeeland en Pakistan. De thuiswedstrijden van Pakistan zullen in Schotland plaatsvinden. De vrouwenploeg van Belgie had opname in de vrouwencompetitie aangevraagd, maar werd niet geselecteerd.



Zilver op de Olympische Spelen van Rio 2016 is tot nu toe het hoogtepunt in de bliksemsnelle opkomst van de Belgische Red Lions naar de top in de afgelopen seizoenen. Voorafgaand aan Rio 2016 was het beste resultaat op de Olympische Spelen een bronzen medaille in 1920 in Antwerpen. De afgelopen tien jaar hebben de Red Lions gestaag vooruitgang geboekt en stegen ze in het klassement, tot ze mee konden doen voor de grote prijzen.

Naast de Olympische zilveren medaille zijn de zilveren medailles op het Europees Kampioenschap van 2013 en die in de Hockey World League Final in 2015 allemaal een teken van de vooruitgang voor Belgie. Combineer dat met een zilveren medaille in de Hockey Junior World Cup in 2016 en je krijgt het gevoel dat er voor Belgie nog veel meer in petto is.

De aankondiging van de opgenomen teams kwam er pas na een zeer competitief evaluatieproces van de kandidaten, waarbij door nationale verenigingen 13 aanvragen voor mannenploegen en 12 voor vrouwenploegen werden ingediend.

De bevestiging van de ploegen kwam er na goedkeuring van het Uitvoerend Bestuur van de FIH. Hun beslissing was gebaseerd op aanbevelingen van het FIH Event Portfolio Implementation Panel (EPIP), dat als taak had elke aanvraag te beoordelen aan de hand van welbepaalde criteria.



De CEO van FIH, Jason McCracken, had hierover het volgende te vertellen: "We zijn verheugd de officiele naam en ploegen bekend te maken die aan deze baanbrekende competitie zullen deelnemen. Hoewel regelmatig wereldtournees en internationale evenementen worden georganiseerd, is dit zonder twijfel de eerste in zijn soort, met nationale ploegen die jaarlijks gedurende zes maanden thuis en op verplaatsing wedstrijden spelen in locaties over de hele wereld. De Hockey Pro League is het resultaat van vier jaar uitvoerig overleg en een uitgebreid evaluatieproces."



En verder: "Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe competitie in de komende jaren de groei van onze sport zal stimuleren, waardoor de inkomsten voor hockey aanzienlijk zullen toenemen. Hierdoor kan hockey een beroepskeuze worden voor atleten die regelmatig de kans zullen krijgen om in grote, luide en tot de nok gevulde stadions te spelen, zowel in hun vaderland als in het buitenland. Fans kunnen op deze manier ook vaker hockey van wereldklasse bekijken, zij het op tv of live in een plaatselijk stadion. We kijken ernaar uit om een uitzonderlijke competitie in het leven te roepen en ervoor te zorgen dat we de standaard en het profiel van onze andere internationale wedstrijden op alle niveaus van de sport verbeteren."

De president van de FIH, Dr. Narinder Dhruv Batra, zei verder nog: "De Hockey Pro League is de eerste mijlpaal in de hockeyrevolutie. Dit belichaamt alles wat onze 10-jarige strategie beoogt te bereiken: van hockey een wereldwijde sport maken die de volgende generatie inspireert. Hoewel er voor elke competitie slechts negen teams zijn geselecteerd, wijst de kwaliteit van de informatie en het enthousiasme van degenen die niet geselecteerd zijn er op dat onze sport zich op een zeer positieve manier aan het ontwikkelen is, wat duidelijk laat zien dat hockey een bruisende toekomst heeft."

Nieuws over uitzendpartners, wedstrijdkalenders en ander spannend nieuws, plus verdere achtergrondinformatie over de Hockey Pro League, wordt de komende maanden gepubliceerd op FIH.ch, alsook via Twitter, Facebook en Instagram.



