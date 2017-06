Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-12 / 11:14 *ACORDY INVEST S.A. meldet eine Aktionärshauptversammlung zur Jahresberichts Erstattung 2016 und zum Beschluss eines Reorganisationsplanes für den zukünftigen Aktienhandel der Gesellschaft* Acordy Invest, S.A., eine private Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Malaga, Spanien, gibt bekannt, dass sie eine Hauptversammlung ausgeschrieben hat um die Zukunftspläne und Marktstrategien des Unternehmens zu erörtern, sowie den den Jahresbericht 1016 mit Ausblick auf 2017 vorzulegen. Die Hauptversammlung findet am 1. Juli 2017 in Luzern statt, weitere Informationen werden in Kürze vorliegen. Ort und Zeitpunkt werden auf der Webseite bekannt gegeben. Darüber hinaus plant Acordy eine Reorganisation und die Verschmelzung mit einer Handelsgesellschaft innerhalb der nächsten 6 Monate, die derzeit an einem aktiven Börsenplatz gehandelt wird. Francis Guerrero Baez, CEO von Acordy, erklärte hierzu: "Wir sind derzeit in einem Privatplatzierungsangebot mit bestehenden Acordy-Aktionären tätig, mit dem Ziel, das Unternehmen auf die öffentlichen Märkte vorzubereiten. Von Anfang an werden alle Aktien elektronisch registriert, katalogisiert und übertragbar sein, dies ist ein wichtiger Vorteil für unsere Aktionäre ". Acordy Invest S.A. (www.acordyinvest.com [1]) investiert derzeit in Immobilienprojekte, Pferdezucht und die Olivenölproduktion. Für Rückfragen und weitere Informationen: ACORDY INVEST S.A Tel.: +34 951 086 137 - +34 951 490 254 Email: th@acordy.com - info@acordy.com Francis G.BAEZ, CEO Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Acordy Invest S.A. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 582155 2017-06-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=82383444f09173949edab15541c8f202&application_id=582155&site_id=vwd&application_name=news

