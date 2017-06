Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Befragung deutscher und britischer Autohändler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die deutschen Autobauer seien wegen ihres relativ hohen Anteils an Leasing-Angeboten besonders stark von Restwertverlusten bei Diesel-Pkw betroffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Montag. Unten den von ihm beobachteten Zulieferern könnte Continental wohl am stärksten unter dieser Entwicklung leiden, auch wenn sich die Auswirkungen insgesamt in Grenzen halten sollten./la/ajx

