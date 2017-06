Laufenburg (awp) - Die Kraftwerke von Energiedienst sind rentabel - in Zeiten, in denen andere Schweizer Stromversorger bereits Milliardenabschreiber hinter sich haben. "Unsere Wasserkraftwerke sind rentabel, und wir mussten sie bislang nicht wertberichtigen", sagte Martin Steiger, CEO des kleinen Energieunternehmens an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...