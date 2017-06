... (FACEBOOK, AMAZON, APPLE, NETFLIX und AL-PHABET/GOOGLE) verloren allesamt zwischenzeitlich um 2 bis 4 % ihrer Marktkapitalisierung. Auslöser war APPLE. Berichten zufolge hält das neue iPhone nicht mit den Datengeschwindigkeiten der Konkurrenz, wie etwa Samsung, mit. Wir sind gespannt, wie APPLE darauf reagieren wird. Klar ist: So gut wie jeder Investor in New York ist in diesen Titeln investiert. Das gefällt uns nicht. Fälle dieser Art gab es schon mehrfach und was dann folgte, war weniger schön, nämlich dann, wenn gleich aus welchem Grund, Investoren Kasse machen wollen oder müssen. Deshalb gilt: Eine Barreserve von rd. 25 % ist richtig.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. br/>

