Witt & Co. ist der führende Fachbetrieb für Rekonditionierung in Norddeutschland. Neben dem traditionellen Handelsgeschäft für diverse Industrien verfügt das Unternehmen über eine lange Tradition in der Wiederaufbereitung gebrauchter Industrieverpackungen. Ausgestattet mit modernsten Anlagen, rekonditionieren die Hamburger nach höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Bereits seit 1979 pflegt Schütz mit Witt & Co. eine vertrauensvolle Partnerschaft. Die Firma Witt zählt zu den ältesten Handelspartnern. Diese Geschäftsbeziehung wurde in den vergangenen Jahrzehnten stetig erweitert und ausgebaut. In den fast 40 Jahren der Zusammenarbeit stellten sich immer mehr Gemeinsamkeiten heraus: "Wir teilen ein einheitliches Verständnis bezüglich Sicherheit, Qualität und Ressourcenschonung. Das auf beiden Seiten gewachsene große Vertrauen wird nun mit dem Abschluss eines Recobulk Kooperationsvertrags untermauert", so Stephan Witt, Geschäftsführer von Witt & Co. Aufgrund der entsprechenden Erfahrung und dem Know-how in der Wiederaufbereitung der Produkte von Schütz ist das Hamburger Unternehmen bestens für das Partnerprogramm geeignet.

Hohe Qualität dank gleicher Prozessstandards

Als neuer Kooperationspartner fertigt Witt & Co. den Recobulk in der gleichen Qualität mit den Original-UN-Zulassungen. Daher stattet Schütz die Hamburger mit dem nötigen Equipment für die Produktion sowie den Original-Ersatzteilen aus. Das Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug, die uniformen Prozessstandards zu übernehmen. Diese werden von Schütz regelmäßig auditiert. Somit ist gewährleistet, dass Kunden einen Recobulk - egal, ob von Schütz oder von Witt & Co. - bedenkenlos zum Transport ihrer Füllgüter einsetzen können. Gleichzeitig profitieren sie von der ökonomischen sowie ökologischen Effizienz, ...

