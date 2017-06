Minden (ots) -



Minden ist die Hauptstadt einer der nützlichsten Erfindungen für den Haushalt: des Butterbrotpapieres. In diesem Jahr feiert Toppits® das 80-jährige Jubiläum des Verpackungsklassikers. Seit 1937 sorgt das Butterbrotpapier für hygienische Aufbewahrung - und das für inzwischen vier Generationen Pausenbrote.



Alt und Jung verbinden viele schöne Erinnerungen mit dem geschichtsträchtigen Papier: Das Rascheln, bevor man in der Schule freudig sein liebevoll von Mama geschmiertes Brot auspackt und sich fragt, womit es dieses Mal belegt sein könnte. Als das Toppits® Butterbrotpapier vor 80 Jahren die Blechdose ablöste, hatte dies aber auch einen ganz praktischen Hintergrund, weiß Martin Rogall, Head of Technology & Sustainability bei Cofresco: "Dosen hygienisch zu reinigen war damals schwierig, und so bot das Butterbrotpapier eine einfache und saubere Alternative zu Blechbüchsen." Im Laufe der letzten 80 Jahre hat Toppits® so viele Kilometer Butterbrotpapier produziert, dass sich damit eine Strecke, die 20 Mal um die Welt reicht, legen lassen würde. Aktuell produziert Toppits® allein für Deutschland 13.000 Kilometer Butterbrotpapier pro Jahr. "Die Beliebtheit unseres Traditionsproduktes ist auch heute noch ungebrochen," erklärt Martin Rogall.



Umweltverträglich und ressourcenschonend



Das Toppits® Butterbrotpapier bringt Brote und andere Snacks sicher verpackt ans Ziel, und dank des fettdichten Spezialpapiers werden Butterbrote & Co. vor dem Austrocknen geschützt. Dies kann helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dass dies besonders wichtig ist, zeigen aktuelle Zahlen: Die Deutschen werfen fast die Hälfte ihrer erzeugten Lebensmittel weg . Das Butterbrotpapier ist vor allem unter dem Aspekt seiner Umweltverträglichkeit eine Alternative, weil es kompostierbar und recyclefähig ist. Toppits® Butterbrotpapier wird gemäß den strengen Regeln des FSC® zertifiziert - somit ist eine nachhaltige Waldbewirtschaftung garantiert.



Jubiläumsedition - seit 80 Jahren Butterbrotpapier



Das Toppits® Butterbrotpapier feiert Geburtstag: Seit 80 Jahren hält es Butterbrote, Sandwiches und Snacks frisch. In der 16m Packung für 1,49 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung)



Cofresco Frischhalteprodukte Europa



Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Melitta Gruppe, ist Europas führender Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haushaltsfolien und Papier. Mit seinen Marken Toppits®, handy bag®, Albal®, Glad®, Primapack®, BacoFoil®, Caterwrap®, Wrapmaster® und Swirl® ist der traditionsreiche Unternehmensbereich in allen europäischen Ländern präsent. Zum Leistungsspektrum von Cofresco gehören Produkte für das Frischhalten, Zubereiten und Einfrieren von Lebensmitteln, für das Verstauen in Haus und Garten sowie für das Entsorgen von Abfällen. Weitere Informationen unter www.cofresco.de.



Toppits®



Frischhalten, Einfrieren, Backen, Zubereiten: Die Marke Toppits® steht für ein sehr breites Produktportfolio, welches unentbehrliche Helfer für den Haushalt bietet. Ob Alufolie, Frischhaltefolien, Gefrierbeutel, Back-Alufolien, Muffinformen, Grillpfannen, Butterbrotpapiere, Eiskugelbeutel oder Bratschläuche: Toppits® hat den Haushalt mit vielen innovativen Produkten revolutioniert. Heute ist die Marke Toppits® geprägt durch Qualität, Zuverlässigkeit, Innovationskraft und Nachhaltigkeit. Toppits® gehört zur Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, eine Tochter der Melitta Gruppe mit Sitz in Minden. Weitere Informationen unter www.toppits.de.



