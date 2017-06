US-Soldaten haben drei Zivilisten in Afghanistan erschossen. Ein Sprengsatz war in unmittelbarer Nähe eines US-Konvois detoniert. Die Soldaten eröffneten das Feuer auf Menschen, die sich in der Gegend befanden.

US-Soldaten haben nach offiziellen Angaben in der ostafghanischen Provinz Nangarhar drei Zivilisten erschossen. Sie hätten auf die Menschen gefeuert, nachdem in der Nacht eines ihrer Fahrzeuge auf einen Sprengsatz aufgefahren sei, sagte der Leiter des Bezirks Ghanikhel, Abdul Wahab, am Montag.

