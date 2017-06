Wien - In einer insgesamt datenarmen Woche stehen in der Eurozone in den kommenden Tagen die letzten Zahlen zur Inflationsentwicklung im Mai, Industrieproduktionsdaten (April) sowie Sentimentumfragen im Blickpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für die ZEW-Umfrage in der gesamten Eurozone erwarten die Analysten der RBI eine abermalige Stimmungsverbesserung. Die gute Stimmung, die derzeit von verschiedenen Sentimentindikatoren signalisiert werde, überzeichne jedoch die tatsächliche konjunkturelle Lage. Vor diesem Hintergrund würden die zur Veröffentlichung anstehenden Industrieproduktionszahlen für den Monat April Aufschluss darüber geben, ob sich diese seit einiger Zeit zu beobachtende Divergenz verringere. Auf Basis der bereits vorliegenden Länderergebnisse gehen die Analysten der RBI für die gesamte Eurozone von einem Zuwachs um 0,4% im Vormonatsvergleich aus. Die endgültige Inflation in der gesamten Währungsunion im Monat Mai würden sie gegenüber der bereits veröffentlichten Schnellschätzung unverändert erwarten. So dürften die Gesamtinflation bei 1,4% p.a. und die Kernrate bei 1,0% p.a. bestätigt werden. Besonders die Kernrate sei im Hinblick auf die geldpolitische Ausrichtung der EZB derzeit von besonderem Interesse, würden die Währungshüter den ausbleibenden breit angelegten Preisauftrieb doch an diesem Teuerungsmaß festmachen.

