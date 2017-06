Frankfurt - Wir erwarten, dass die US-Notenbank bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses am 13. und 14. Juni, eine Erhöhung des Leitzins um 25 Basispunkte beschließen wird, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.Dies stehe im Einklang mit der Konsens-Meinung und wäre die dritte Zinserhöhung der FED in sieben Monaten. Die Experten würden darüber hinaus erwarten, dass die FED aufzeigen werde, wie sie ihre Bilanz verkleinern wolle. Trotz der Schwäche der Kerninflation in den vergangenen zwei Monaten würden sie glauben, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld in den USA die Beibehaltung des geldpolitischen Straffungskurses rechtfertige.

Den vollständigen Artikel lesen ...