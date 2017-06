Düsseldorf - Das Statistikamt in Brasilien (IBGE) hat am vergangenen Freitag die Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise (IPCA Index) für den zurückliegenden Mai veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Teuerung liege mit 3,6% gg. Vj. noch unter dem Vormonatswert und mittlerweile deutlich unter der Zielmarke der brasilianischen Notenbank von 4,5% (April: 4,1%). Grund für den disinflationären Trend seien vor allem gefallene Energie- und Ölpreise. Die Teuerungsrate sei seit Mitte 2016 kontinuierlich um insgesamt über fünf Prozentpunkte gesunken.

