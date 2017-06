Frankfurt (ots) - Pünktlich zur Salesforce XChange Konferenz in Kopenhagen gibt Shopgate, der führende Anbieter von Shopping-Apps für den E-Commerce, heute offiziell die Integration seiner App Solution in die Salesforce Commerce Cloud, ehemals Demandware, bekannt. Shopgate verbessert das mobile Shopping-Erlebnis am Smartphone und Tablet und hilft Salesforce Commerce Cloud Kunden, Wiederholungskäufe durch eine verbesserte Kundenbindung zu generieren.



Dank der neuen Schnittstelle können Kunden der Salesforce Commerce Cloud ihre Plattform mit der Mobile Commerce Suite von Shopgate verbinden und ihre eigenen Apps fürs Smartphone und Tablet für die jeweiligen Betriebssysteme (iOS/Android) veröffentlichen. Die Übertragung von Produkt- und Bestelldaten erfolgt vollautomatisiert und in Einklang mit der bestehenden Shop-Infrastruktur.



Online-Händler profitieren nachhaltig von der Schnittstellen-Integration:



- Die Integration der Shopgate App Solution in die Salesforce Commerce Cloud verhindert die mühselige parallele Steuerung einer separaten Mobile Commerce Suite.



- Händler haben unbegrenzten Zugang zu einem neuen und individuellen Kommunikationskanal, der eine feinere Zielgruppensegmentierung und -ansprache zum Beispiel über Push-Nachrichten gewährleistet.



- Dank dem Shopgate-Widget-System können Online-Händler jederzeit umfassende Real-Time-Updates durchführen und kostengünstige, professionell designte App-Aktionen veröffentlichen.



Shopgate-CEO Andrea Anderheggen äußert sich sehr zufrieden über die Zusammenarbeit: "Wir sind froh darüber, mit Salesforce einen Partner an unserer Seite zu haben, der das Thema Kundenbindung wertschätzt. Während ein Großteil der E-Commerce-Branche noch immer in Richtung Neukundenakquise denkt, konzentrieren wir uns stattdessen auf das Thema Kundenbindung als Wertfaktor. Schließlich kostet es 5 Mal mehr, einen Neukunden zu gewinnen, als einen bestehenden zu halten. Dank unserer innovativen Mobile-Shopping-Plattform müssen sich Händler weniger um technische Komponenten kümmern, sondern können sich darauf konzentrieren, ihren Endkunden eine exzellente Shopping-Experience zu ermöglichen."



Mehr erfahren: http://www.demandware.com/link-marketplace/shopgate



