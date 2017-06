Saarbrücken (ots) - Erste Hilfe kann Leben retten



Keine Fahrerlaubnis ohne Erste-Hilfe-Schulung. Wer den Führerschein erwerben möchte, kommt am Notfall-Schnellkurs nicht vorbei, denn bei einem Unfall mit Verletzten ist schnelles Handeln wichtig. Fast jeder fünfte Autofahrer (19 Prozent) musste schon einmal Erste Hilfe leisten. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Wie man in einer solchen Situation vorgeht, erklärt Frank Bärnhof, Versicherungsexperte von CosmosDirekt: "Zuerst die Unfallstelle absichern und sich einen Überblick verschaffen. Dann einen Notruf absetzen und Erste Hilfe leisten." Doch selbst wenn Herzmassage und Co. beherrscht werden, sind Helfende im Ernstfall oft verunsichert und haben Sorge, etwas falsch zu machen. Aber: "Wer nicht hilft, macht sich gemäß §323c des Strafgesetzbuchs strafbar. Handelt der Helfer nach bestem Wissen und Gewissen, kann er in der Regel nicht haftbar gemacht werden." Also anpacken statt Angst haben!



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto im Alltag" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer befragt.



