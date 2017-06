Zürich (ots) -



Orlando Gehrig wird Leiter Innovation von Swisspower. Mit Orlando

Gehrig übernimmt eine Persönlichkeit mit grosser Erfahrung in

Energie- und Digitalisierungsthemen den Auf- und Ausbau der

firmenübergreifenden Innovationsplattform von Swisspower mit dem

Ziel, neue Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln.



Mit Orlando Gehrig als Leiter Innovation gewinnt Swisspower eine

charismatische Persönlichkeit mit hoher Affinität zu den

Konvergenzthemen Energie, Digitalisierung und Kommunikation. Orlando

Gehrig verfügt über eine grosse Erfahrung im Innovationsmanagement

und in der Unternehmensentwicklung. Mit ihm hat Swisspower einen

ausgewiesenen Innovationsfachmann gefunden, der heute als Leiter

Strategische Standortentwicklung bei der Standortförderung Kanton

Bern tätig ist.



Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ist wichtiger denn

je



Die Energieversorgungsunternehmen sind mit einer rasanten

Veränderung der Branche konfrontiert: Digitalisierung, sinkende

Strompreise, veränderte Kundenbedürfnisse, Liberalisierungsschritte

des Energiemarktes, Transformation des gesamten Energiesystems. Ein

wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung liegt

in der Innovation - bei Geschäftsmodellen, Produkten und

Dienstleistungen. In diesem dynamischen Marktumfeld wird Orlando

Gehrig ab dem 1. September 2017 die Leitung Innovation von Swisspower

übernehmen. «Ich begeistere mich für Trends in der Energiebranche und

mich überzeugt die offene und firmenübergreifende Zusammenarbeit bei

Swisspower Innovation. Um auch in Zukunft eine zentrale Rolle im

Energiemarkt zu spielen, ist die Entwicklung neuer Produkte und

Dienstleistungen für die Stadtwerke wichtiger denn je», ist Orlando

Gehrig überzeugt.



Innovationsfähigkeit und -geschwindigkeit erhöhen



Die Swisspower Stadtwerke verfolgen das Ziel, im gegenseitigen

Austausch ihre Innovationsfähigkeit und -geschwindigkeit zu erhöhen.

Dazu holen sie Impulse und Know-how aus dem Markt sowie von

Industriepartnern und Forschungsstellen. Ronny Kaufmann, CEO der

Swisspower AG, erklärt: «Mit Orlando Gehrig haben wir einen Kollegen

gefunden, der Swisspower Innovation als Drehscheibe und Impulsgeber

für ein zukünftiges Energiesystem positionieren kann. Gemeinsam

wollen wir für die Stadtwerke zukunftsfähige Dienstleistungen und

Produkte bis zu deren Marktreife entwickeln.»



