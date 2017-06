Stark strapazierte Technologiewerte in den USA ziehen auch die hierzulande notierte Unternehmen zu Beginn dieser Handelswoche deutlich in die Verlustzone - darunter auch die Anteilsscheine der Softwareschmiede SAP.

Die Aktien des seit 2008 erfolgsverwöhnten Unternehmens SAP reihen sich heute unter die größten DAX-Verlierer ein und notieren mit einem Kursabschlag von zur Stunde über zwei Prozent an der Frankfurter Börse. Ein Blick auf eine größere Chartauflösung offenbart zwar sei 2008 einen ungebrochenen Aufwärtstrend der das Wertpapier bis auf ein Verlaufshoch von 96,38 Euro in der vergangenen Handelswoche aufwärts geführt hat, doch die schlagartige Trendwende bei den in den USA gelisteten Technologiewerten schlug auch in Europa voll durch und zog wichtige Aktien mit sich hinunter. SAP rutschte sogar unter einen seit Anfang dieses Jahres bestehenden untergeordneten Trendkanal und hat somit nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...