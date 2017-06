Gold befindet sich in einer langfristigen Turnaroundphase. Viele Jahre befand sich der Kurs der Feinunze des Edelmetalls in einer Baisse, erst seit Ende 2015 scheint der Trend sich langsam aber sicher zu drehen. Der Blick auf den Kursverlauf der Gold-Unze legt nahe, dass hier allerdings schon seit 2013/2014 eine mächtige Trendwendeformation entstehen könnte. Für ein Investment in Goldminenaktien, die traditionell mit einem hohen Hebel auf Goldpreisveränderungen reagieren, ist dies eine riesige Chance. Gelingt dem Goldpreis die Wende nach oben und werden Kursmarken um 1.375/1.433 Dollar überwunden, hätte sich das jahrelang schlechte Umfeld gedreht. Die Bühne dafür ist bereitet und neben den "blue chips" der Branche wie zum Beispiel Barrick Gold werden davon vor allem die vielen interessanten Explorationsaktien profitieren können. Zweifels ohne: Explorerwerte sind keine "Witwen- und Waisenpapiere". Wer sich hier betätigt, muss schon einiges an Risikobereitschaft und einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Doch gerade jetzt, wo die Goldminenbranche das Licht am Ende des Tunnels sieht, ist diese Unternehmensgruppe einen Blick wert. Wer sich engagiert, sollte allerdings strikte Qualitätskriterien anwenden. Aussichtsreiche Projekte, fähige Geologen und Manager, die in der Lage sind Kapital zu beschaffen, sind die wichtigsten der Punkte, die es für Anleger bei erfolgreichen Investments zu beachten gilt. Übernahme von Admiral Gold in vollem Gange Und all dies sind Punkte, die Spitfire Materials (ASX: SPI; Frankfurt: 4SF; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) erfüllt. Das australische Unternehmen befindet sich in einer besonderen Situation: Eine Übernahme läuft, man will sämtliche Anteile an der nicht börsennotierten Admiral Gold Limited erwerben. Rund 59,5 Millionen eigene Aktien wird man hierfür "zahlen". Anfang Juni war die Übernahme noch nicht vollzogen, noch stehen Freigaben hierfür aus. Man kann allerdings davon ausgehen, dass der Deal trotz der noch offenen Fragen wie geplant über die Bühne gehen wird. Der Deal katapultiert Spitfire Materials in eine neue Dimension. Admiral Gold bringt wichtige Assets mit in die "Ehe". Zum einen zwei sehr erfahrene und erfolgreiche Geologen, Neil Biddle und John Young, die bei Admiral Gold die treibenden Kräfte sind. Beide haben bereits erfolgreich bei Pilbara Minerals zusammengearbeitet und verfügen über langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von Rohstoffvorkommen in verschiedensten Positionen in diversen Unternehmen. Zum anderen kommen mit Admiral Gold zwei enorm interessante Goldprojekte in die "Ehe" - eines im Südwesten Australiens, das andere im Nordosten des Landes. Beide Projekte haben trotz der völlig unterschiedlichen geographischen Lage einige Dinge gemeinsam, die auch für Anleger hoch interessant sind. Zum einen: Bei beiden steht aufgrund früherer Aktivitäten bereits fest, dass hier Goldvorkommen zu finden sind. Spitfire Materials beginnt also nicht bei Null im Boden zu wühlen, sondern hat schon eine bedeutende Datenbasis, mit der man arbeiten kann. Zum anderen: Beide Projekte haben bei bisherigen Explorationsarbeiten sehr hohe Goldmineralisierungen gezeigt. Hohe Goldwerte bei "Alice River" Das erste der beiden Projekte, "Alice River", rund 875 Quadratkilometer groß, liegt nordwestlich der bekannten Rohstoff-Hafenstadt Cairns. Die Region in Queensland ist bekannt für den Bergbau, ein wichtiger Grund für die Existenz der Hafenstadt. Dass es auf dem Gebiet von "Alice...

Den vollständigen Artikel lesen ...