Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des TV-Wettbewerbs für kurvige Frauen



- Moderation: Sarah Lombardi - Ausstrahlung ab 17. Juli 2017, montags um 22:15 Uhr bei RTL II



Ab 17. Juli geht "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" bei RTL II in die zweite Runde. Direkt im Anschluss präsentiert Sarah Lombardi in "Curvy Supermodel - Das Magazin" spannende Backstage-Storys und exklusive Einblicke in das Leben der Kandidatinnen auf ihrem Weg ins Modelbusiness. In drei Episoden begleitet sie den Modelnachwuchs durch alle Höhen und Tiefen. Darüber hinaus sind unter anderem Erfahrungsberichte von ehemaligen Kandidatinnen zu sehen, die mittlerweile erfolgreich als Curvy Model arbeiten.



Ob Fotoshooting, Casting oder Werbedreh - auf ihrem Weg ins Modelgeschäft erleben die Kandidatinnen gemeinsam jede Menge aufregende Herausforderungen. "Curvy Supermodel - Das Magazin" blickt hinter die Kulissen und zeigt weitere Highlights und Hintergrundgeschichten, die in den vorab ausgestrahlten Episoden nicht zu sehen waren.



Große Emotionen, Erfolgsgeschichten und exklusive Erfahrungsberichte aus der Curvy Model Welt - Sarah Lombardi ist hautnah am Set dabei, damit die TV-Zuschauer keinen spannenden Moment verpassen.



