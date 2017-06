Dem Bundeskartellamt werden mehr Rechte zugesprochen. Gerade im Bereich der Internetkriminalität verfügt das Kartellamt nun über eine andere Handhabe. So können fortan Untersuchungen gegen ganze Branchen geführt werden.

Das Bundeskartellamt bekommt mehr Rechte beim Verbraucherschutz - vor allem gegen Abzocke im Internet. Eine entsprechende Änderung des Wettbewerbsrechts begrüßte der Präsident der Behörde, Andreas Mundt, am Montag: "Gerade in der Internetwirtschaft gibt es Fälle, in denen Unternehmen durch eine einzige rechtswidrige ...

